مصرع شرطي وإصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «مصر/الإسكندرية» الصحراوي

لقي شرطي مصرعه وأصيب شخصان آخران إثر انقلاب سيارة نصف نقل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بالكيلو 70 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي قبل الإقليمي اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين وفاة أمين شرطة وإصابة شخصين آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، ويرفع رجال المرور آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.