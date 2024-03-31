مد أجل الحكم على المتهم بتلحين القرآن الكريم

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على الملحن أحمد حجازي في الاستئناف على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان لجلسة 21 إبريل.

وكانت محكمة جنح النزهة، قد قضت بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.

وأعرب الموسيقار أحمد حجازى عن بالغ أسفه وحزنه لما سببه للعامة والخاصة بسبب ظهور مقطع فيديو قديم منذ عام ٢٠٠٠م، وبعدما أثار المقطع موجة عارمة من الغضب الشديد بعد نشره، وظهر الملحن أحمد حجازي في الفيديو، وهو يعلم شاب قراءة سورة يس على ألحان الموسيقى، وأثار هذا الجدل بين المواطنين، ووصفوا هذا بإنه إهانة لـ آيات القرآن الكريم.

وقال أحمد حجازي في تصريحات له: أعتذر إلى كل الغيورين على القرآن الكريم وفى مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية وإلى مسلمى العالم عن الخطأ الذى وقعت فيه.

وأضاف: أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله. ولا يجوز أن يلحن منه شيئا على الإطلاق. فهو كلام الله عز وجل ودستورونا السماوى المعجز وما كنت أقصد المعنى الذى ظهر فى المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى.

وتابع: أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمى العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله.