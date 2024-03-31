بكدمات على وجهه.. حليف أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات البلدية

أدلى زعيم حزب الحركة القومية التركية، دولت بهتشلي، بصوته في الانتخابات البلدية التي انطلقت صباح اليوم الأحد في عموم تركيا.

وحسب وكالة "زمان" التركية، حضر بهتشلي حليف الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدرسة أنيت تيه الثانوية في أنقرة للإدلاء بصوته.

ولفت بهتشلي الانتباه بوجود كدمات على وجهه وضمادات في يده خلال الإدلاء بصوته.

وانطلقت في تركيا صباح اليوم الأحد عملية التصويت في الانتخابات المحلية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وينتخب الأتراك رؤساء بلدياتهم في استحقاق يشكل اختبارا لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.