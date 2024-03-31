النائب عمرو عكاشة: الرئيس السيسي أعاد مصر لريادتها مرة أخرى

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وسياسية وصحية وسياحية، أعادت لمصر ريادتها مرة أخرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية مما حقق نمو اقتصادي ملموس.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن مصر شهدت جهودا مكثفة في تطوير البنية التحتية، من خلال مبادرة حياة كريمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والطرق مما ساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة شهدت جهودا كبيرة في تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية لتتلائم مع التطور التكنولوجي العالمي، علاوة على تحسبن الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأشار النائب عمرو عكاشة، أن الرئيس السيسي نجح في استعادة السياحة مرة أخرى من خلال تطوير قطاع السياحة وتطوير الأماكن التاريخية والتراثية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات المقبلة ستنجح في تحقيق المزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات بكل إصرار وتصميم من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.