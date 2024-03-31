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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سميرة أحمد: مسار إجباري دراما اجتماعية مثيرة

سميرة أحمد
سميرة أحمد

كشفت الفنانة سميرة أحمد عن رأيها فى الأعمال الدرامية التى تعرض حاليا والتى نالت إعجابها مؤكدة أن دراما هذا العام تشهد حالة من التنوع.

وقالت سميرة أحمد فى تصريح خاص لصدى البلد: يشهد هذا الموسم منافسة شرسة وبه حالة من التنوع بين الكوميديا والاكشن والتاريخ والتراث والدراما الاجتماعية أيضا.

وأضافت سميرة أحمد : أرى أن مسلسل "مسار إجبارى" من الأعمال جيدة الصنع واعجبني أداء كل من عصام عمر وأحمد داش وهو من الأعمال الدرامية الاجتماعية الشبابية.

بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان.

وكانت تحدثت الفنانة صابرين عن كواليس مشاركتها في مسلسل مسار إجباري والذي يذاع على القناة الأولى ومنصة "واتش ات".

وقالت صابرين خلال مداخلة هاتفيو مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية" أنها رفضت الكثير من الاعمال الفنية خلال ال 4 سنوات الماضية.

وتابعت صابرين قائلة:" اول ما تعرض علي سيناريو مسلسل مسار اجباري  وقرأت أول 3 حلقات حبيته".

الفنانة سميرة احمد الفنانة صابرين سميرة أحمد مسلسل مسار اجباري مسار إجباري

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