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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الزمالك السابق يعلن عدم تخصيص مكافآت إضافية لتحفيز لاعبي الفريق بالكونفدرالية

ممدوح عباس
ممدوح عباس

نشر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "أكس" تويتر سابقا.

وكتب ممدوح عباس :"أستطيع أن أؤكد أن الزمالك لن يخصص مكافأت اضافية في حالة صعوده الدور القادم للكونفدرالية الأفريقية فقد تم الاتفاق على أن هذا هو الأسلوب المناسب للتحفيز لأن الحماس يأتي من داخل لاعبي كرة القدم و ليس بتحفيزهم بمكافات اضافية، وعلى المزايدين أن يمتنعوا ".

كان الناقد الرياضي فتحي سند، قد كشف عن مفاجأة بشأن سبب قرار البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، باستبعاد سيد عبدالله نيمار من قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير صحفية: استبعاد "سيد نيمار" من قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر بسبب تسريب اللاعب لتشكيل الفريق لوسائل الإعلام قبل المباراة".

وتضم قائمة الزمالك لخوض مواجهة فيوتشر كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- أحمد فتوح.

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- مهاب ياسر- أحمد مصطفى زيزو- شيكابالا- مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

ويلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر اليوم الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقامالمباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، استاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

استاد القاهرة استاد السلام البرتغالى جوزيه جوميز الفريق لمواجهة المدير الفني للزمالك حسام عبدالمجيد حمزة المثلوثى رئيس الزمالك السابق

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