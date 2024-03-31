حبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "دون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وأقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.