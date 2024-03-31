عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك القاهرة: إطلاق برامج تمويل وقروض لشراء السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل ألواح الطاقة الشمسية في إطار جهود البنك المتواصلة بنك القاهرة لريادة دعم الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد مصممة خصيصا لدعم اعتماد السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

 

وقال أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذى: "باعتبار بنك القاهرة من المؤسسات المالية العاملة فى مصر وما يتمتع به من تاريخ وعراقة، نؤمن دوماً بأن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية التى نعمل على تطويرها يومياً بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن منتجات وخدمات بنك القاهرة تسهم في تبني مستقبل أخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري.

 

وتابع عفت: إن التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دوماً إلى تبنى استراتيجية محددة تتوافق مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، مشيراً أن البرامج التمويلية التي يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائية وتمويل ألواح الطاقة الشمسية تأتي ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلية التي تدعم رؤية البنك في هذا المجال.

 

وحول تفاصيل تلك البرامج التمويلية أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية أن حجم التمويل للقرض الشخصي لتمويل ألواح الطاقة الشمسية يصل إلى مليون جنيه وعلى فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة لقرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6 مليون جنيه وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المعارض وشركات ألواح الطاقة الشمسية لتوافير خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المتنوعة.

 

 بنك القاهرة

هذا ويعد بنك القاهرة من أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسات وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، حيث يمر بنك القاهرة بمرحلة تطور جديدة ليتحول خلالها إلى بنك مستدام.

 

بنك القاهرة حلول تمويلية مبتكرة الطاقة الشمسية التكنولوجيا الصديقة للبيئة الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

مسيرة رئيس وإنجازات وطن .. السيسي يقود مصر في الجمهورية الجديدة

ترشيحاتنا

دقيقة حداد في أول اجتماع يعقده وزير التعليم بوزارته بعد وفاة نائبه

رسميا.. محمد عمارة رئيسا لـ امتحانات الدبلومات الفنية وبصيلة نائبا

رئيس الوزراء: عدم السماح بالبناء العشوائي بجزيرة الوراق.. وصرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها

وزيرة الثقافة تتفقد بلاتوهات التصوير باستديو مصر.. وإحالة عدد من العاملين للتحقيق

تبدأ 25 مايو وتنتهي 6 يونيو .. اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

شكري يحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع بالمنطقة على السلم والأمن الدوليين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست صديقة للبيئة.. نشطاء يسكبون البنزين على سيارة بمعرض نيويورك |تفاصيل

في ذكرى إنشائه.. تعرف على السبب الحقيقي لبناء برج إيفل |تفاصيل

ملابس غريبة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

في عيد ميلادها الـ37.. صور أثارت الجدل لـ إيمي سمير غانم

فيديو

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ