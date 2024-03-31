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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين يثير الجدل بعد عرضه فى إيران .. اعرف التفاصيل

الحشاشين
الحشاشين

شهد مسلسل الحشاشين حالة من الجدل الواسع بعد عرض الحلقات الأولى له وخاصة مع عرضه فى عدد من الدول العربية والأوروبية، ولكنه تسبب فى طرح عديد من علامات الاستفهام وتحديدا فى إيران عند عرضه وذلك بعد ترجمته باللغة الفارسية.

انقسمت الآراء بشكل كبير حول مسلسل الحشاشين، حيث هناك من اشاد به فى إيران وتحديدا بالصورة والأداء والمونتاج والإخراج والأداء التمثيلى ولكن اختلفت الاراء حول ما يطرحه العمل من أفكار وهو ما يخص الاختلافات المذهبية فى إيران. 

ودوّن موقع عصر إيران فى تقرير بعنوان إلى أي مدى يعد مسلسل الحشاشين واقعيا ؟ منتقداً الإشارة إلى استخدام الحشاشين للمواد المخدرة فى بعض احداث المسلسل من أجل السيطرة على المحاربين وسلبهم الوعي وتحويلهم إلى عناصر تنفيذ لا تجادل أو تتردد عن تنفيذ مهام القـ تل.

كما دفع مسلسل الحشاشين بعض رواد السوشيال ميديا فى إيران بتوجيه اللوم والعتاب للقائمين على الانتاج الدرامى والسينمائي فى إيران، مطالبين بعمل مماثل من حيث ضخامة الانتاج وجودته لإبراز وجهة النظر الإيرانية فى تلك الأحداث، مؤكدين فى الوقت نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعى أن مسلسل الحشاشين يعد قيمة فنية عالية الجودة، ويستحق المتابعة بشكل مكثف.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين حسن الصباح عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

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