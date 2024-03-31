خبير يكشف سبب نقص الأدوية فى العالم

قال الدكتور معين الشريف، الخبير في القطاع الدوائي، إن أهم الأسباب وراء نقص الدواء في العالم، هو نقص المواد الخام في الكثير من الدول.

وأشار الشريف، خلال مداخلة لبرنامج المراقب، والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعانيان بسبب القوانين الصعبة الخاصة بشركات الأدوية، مؤكدًا أن النقص في الأدوية سببه عدم وجود التمويل اللازم لإنتاج الدواء.

أسعار الدواء

ونوه، بأن تغير أسعار الدواء من الأمور الصعبة، والبقاء على نفس السعر بعد 40 سنة أمر أصبح مكلفًا بالنسبة للشركات سواء الصغيرة والكبيرة.

وتابع، أن في المنطقة العربية نجد مرونة فيما يخص شركات الأدوية، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات في مجال الأدوية يساهم في زيادة الأبحاث.