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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف سبب نقص الأدوية فى العالم

الأدوية
الأدوية

قال الدكتور معين الشريف، الخبير في القطاع الدوائي، إن أهم الأسباب وراء نقص الدواء في العالم، هو نقص المواد الخام في الكثير من الدول.

وأشار الشريف، خلال مداخلة  لبرنامج المراقب، والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعانيان بسبب القوانين الصعبة الخاصة بشركات الأدوية، مؤكدًا أن النقص في الأدوية سببه عدم وجود التمويل اللازم لإنتاج الدواء.

أسعار الدواء 

ونوه، بأن تغير أسعار الدواء من الأمور الصعبة، والبقاء على نفس السعر بعد 40 سنة أمر أصبح مكلفًا بالنسبة للشركات سواء الصغيرة والكبيرة.

وتابع، أن في المنطقة العربية نجد مرونة فيما يخص شركات الأدوية، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات في مجال الأدوية يساهم في زيادة الأبحاث.

أسعار الدواء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية القطاع الدوائي زيادة الاستثمارات والولايات المتحدة

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