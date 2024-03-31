ديار الخير تنظم المسابقة السنوية لـ أطفال من حفظة القرآن الكريم بدمياط

نظمت جمعية ديار الخير بدمياط، المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم، والتى يشارك بها الأطفال من مختلف الأعمار من حفظة القرآن الكريم.

تأتى المسابقة في إطار مجموعة من مبادرات قوافل الخير، التابعة لديار الخير.

من جانبه صرح الدكتور محمد أنور العرابي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن الجمعية أطلقت عدد من المبادرات الخيرية وكذلك القوافل الطبية، بعدد من القري للكشف على المرضي وصرف الأدوية العلاجية لهم وكذلك توزيع مايقرب من ٥ الاف كرتونة الخير على الأسر الأكثر احتياجا في نطاق الدقهلية ودمياط.

وأوضح أن الجمعية اطلقت عددا من المسابقات الدينية والخاصة بحفظ القرآن الكريم وتحفيز الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم، ويجري الان عمل التصفيات النهائية الخاصه بالأطفال الفائزين.