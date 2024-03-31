علام: حازم إمام ومحمد بركات يستحقان 8 من 10 على أدائهما الإداري باتحاد الكرة

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تقييمه لحازم إمام ومحمد بركات لعملهما باتحاد الكرة قائلا "أمنح تقييم 8 من 10 للثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس الادارة للاتحاد المصرى لكرة القدم فى الأداء الإدارى الفترة الماضية ".

‏‎وأوضح علام، خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7" أنا مشرف على جميع المنتخبات وأى شيء داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم ".

‏‎وكشف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم: لم نقم بتسليم حازم إمام عضو مجلس الادارة للإعلام فى أزمة المدرب البرتغالى روى فيتوريا الأخيرة وكان هناك بعض الاشخاص بمجلس الإدارة يرفضون المدرب الأجنبى.

‏‎وأوضح علام خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" المدرب البرتغالى كيروش اعتذر عن الاستمرار مع منتخب مصر ولا يوجد شخص عامله بشكل غير جيد ولكن جمعتنى جلسة معه بمقر إقامته لتجديد الثقة وطلب الانتظار للعودة إلى بلاده بسبب مرض والده وعقب ذلك ارسل رسالة بالاعتذار فقط ".