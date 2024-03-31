جمال علام: لم أتدخل في عمل الرابطة ولم أطلب من دياب التفاوض مع كيروش

قال جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم إن" الجبلاية لم تتدخل فى عمل رابطة الاندية المصرية المحترفة، ولكن العكس هناك من يتكلم فى الإعلام ويتدخل فى عمل الاتحاد المصرى لكرة القدم ".

‏‎وأوضح علام خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" لم اطلب من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة التفاوض مع كيروش، حيث ارفض عودة المدرب البرتغالى مرة اخرى بسبب الهجوم على الجبلاية واللاعب المصرى ".

‏‎وأضاف علام " أحمد دياب طلب منى التفاوض مع المدرب الفرنسى رينارد لتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر ورحبت بالأمر ".