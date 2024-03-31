هتبقى مشكلة.. مفاجأة حول غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر القادم

‏‎علق جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على أزمة بين حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى و قائد الفراعنة قائلا " كله كلام ميديا ولابد من التهدئة حاليا بسبب الكلام الكتير ".

لو مجاش المعسكر الجاي هتبقي مشكلة

‏‎وأوضح جمال علام فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" محمد صلاح سوف يتواجد مع منتخب مصر فى المعسكر القادم بتصفيات كأس العالم وحين لم يحضر يبقى هناك مشكلة كبيرة فى ذلك التوقيت".

وأضاف علام ، أن غياب محمد صلاح عن معسكر المنتخب في مارس كان بناءً على طلبه لاستكمال علاجه في إنجلترا أثناء التوقف الدولي، وأنه من المتوقع حضوره في المعسكر القادم لتصفيات كأس العالم، مشدداً على أهمية حضوره في ذلك الوقت.

وفيما يتعلق بفيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، أشار علام إلى أنه قدم مساهمة كبيرة في تطوير التحكيم المصري وسيتم تعيين حكام جدد في الدوري الممتاز قريباً، مؤكداً أنه لا مجاملات في اختيار الحكام وأنه لن يحدث ذلك في فترة رئاسته.