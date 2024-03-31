بالأمسيات والعروض الشعبية.. قصور الثقافة تواصل ليالي رمضان بالقليوبية

قدم فرع ثقافة القليوبية عددا من الفعاليات ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بالشهر الكريم، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز شباب مدينة قها سهرة رمضانية تضمنت لقاء بعنوان عن "العادات والتقاليد في شهر رمضان" أدارها الشاعر طارق عمران، وتحدث خلالها الروائي فؤاد مرسي، عن أبرز مظاهر الاحتفال الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، ومنها تزيين الشوارع بالزينة والمصابيح الملونة، وإطلاق مدفع الافطار من القلعة خلال فترتي الإفطار والسحور، وخروج المسحراتي ليلا لإيقاظ الناس.

أعقب ذلك أمسية شعرية تم خلالها مناقشة أعمال الشاعر السيد أمين منها "أهلا رمضان، عيد النصر، وبحبك يا بلدي"، بحضور الفنان ياسر فريد مدير عام فرع ثقافة القليوبية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمدينة.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، شهد بيت ثقافة شبين القناطر عرضا فنيا لفرقة الآلات الشعبية بقيادة الفنان عادل فريد، تضمن باقة من الأغاني التراثية والمواويل الشعبية منها "رمضان، خلي البساط أحمدي، المسك فاح، غالي نبينا، بلدي يا مصر"، بجانب فقرة عزف على المزمار البلدي، ومسابقة ثقافية للأطفال عن تاريخ فانوس رمضان.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الليالي الثقافية اليوم الأحد في تمام الثامنة والنصف مساءً بمكتبة كفر طلحة.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.