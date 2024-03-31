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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميار الببلاوي تفجر مفاجأة عن موقف الفنانة وفاء مكي بقضية تعذيب الخادمتين

الفنانة ميار الببلاوي
الفنانة ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّ الفنانة وفاء مكي لم تكن بريئة في قضية تعذيب الخادمتين، مؤكدةً: "ملهاش أي علاقة بالبراءة"، لترد بسمة وهبة: "هند عاكف أقسمت بالله إنك كلمتيها وكنتي بتبكي بحرقة، وقلتِ لها إن عندك دليل على برائتها".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنا معيطتش مع هند عاكف، لكن وفاء مكي قالت إنها مش لاقية تأكل ابنها وبتستغيث عشان مش لاقية تاكل، فقلت يا جماعة سيبوها في حالها".

وحول موقفها من القضية، قالت الفنانة: "في واحدة جابت لي شغالتين وكنت نازلة بسرعة رايحة فرح، وكنت محتاجة لهم جدا عشان ابني كان رضيع ولقيت واحدة منهم ميتانة على نفسها والتانية واقفة متضايقة، طلبت إني آخد واحدة بس، فاشترطت الست عليّ إنهم يكونوا مع بعض، والتانية هرشت في شعرها عشان توضح لي إنه محلوق ولما سألت الست قالت لي إن وفاء مكي قالت إن عندها قراع وحلقت لها شعرها فرفضت الاستعانة بخدماتها.. وبالتالي فين دليل براءة وفاء مكي".

 

ميار الببلاوي الفنانة ميار الببلاوي وفاء مكى بسمة وهبة برنامج العرافة

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