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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإماراتي حبيب غلوم: مصر البوابة الحقيقية لشهرة أي فنان عربي

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن شهرة أي فنان في الوطن العربي تبدأ من خلال المشاركة في أعمال في مصر، موضحا أن مصر هي البوابة الحقيقة لأي فنان، وهناك فنانين كبار في الخليج بدأوا من مصر وكانت القاهرة بوابة الشهرة لهم.

أشار "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن معظم الفنانين الإماراتيين والسعوديين بدأوا من مصر وشاركوا في مصر، منوهًا بأن معظم الفنانين مثل صباح لو كانوا في بلدانهم لن يظهروا بهذا الشكل والمستوى الذين ظهروا به من مصر.

وتابع: "احنا اتربينا على يد أساتذة ومعلمين في الابتدائي والإعدادي مصريين".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/Cf64MKteUWgywQcZ/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم الفنان الإماراتي حبيب غلوم برنامج حبر سري توك شو

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