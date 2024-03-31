حبيب غلوم: زوجتي هيفاء حسين مفيش زيها في الاحترام والالتزام

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن الفنانة سعاد عبد الله هي سندريلا الشاشة الخليجية، موضحًا أنه لا يوجد شخص يصح أن يتحدث أو أن ينطق بلفظ خارج أو خادش مخل عليها، منوهًا بأن التعميم في الأمور هو أمر خاطئ ولا يصح.

وأشار "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أي شخص لا يصح أن ينتقد بشكل عام والصحيح أن كل مجال به الصالح والطالح، مضيفًا: «زوجتي مفيش زيها في الاحترام والالتزام».

ونوه بأن زوجته هيفاء حسين ملتزمة في الملابس، ملابسة محتشمة والأمر ليس لبس فقط ولكن يكون عن قناعات داخلية وشخصية، موضحًا أنه شاركت في عمل درامي في دور مطربة وكانت ترتدي فساتين وتعدل عليها لكي تخفي أجزاء من جسدها، وأشار إلى أنها حولت فستان لها ليكون بشكل "بشع" من ناحية التصميم حتى لا تظهر أجزاء من جسدها.

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