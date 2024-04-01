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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علقولها "الرمانة".. الزوج وابنته يتخلصان من الأم بإلقائها في الترعة| والسبب صادم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حالة من الغموض والجدل أحاطت بعثور جهات الأمن على جثة متحللة بترعة الزعفران بمحافظة البحيرة، ترتدي كامل ملابسها داخل شيكارة مربوطة بحبل وحجارة، في إشارة إلى أن مرتكبي الجريمة قصدوا ألا تتمكن المجني عليها من النجاة من خلال تقييدها وربط حجر بها كما حدث في في فيلم المولد للنجم عادل إمام، حينما وصف المجرمون هذه الطريقة بـ "تعليق الرمانة"، إلا أن جهود رجال الأمن كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وابنتها. 

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز غموض العثور على جثة سيدة في العقد السادس من العمر، ترتدي كامل ملابسها داخل شيكارة مربوطة بحبل وحجارة، وفي حالة شبه تحلل وذلك داخل مياه ترعة قرية الزعفران التابعة لمركز كوم حمادة.  

ديون البنت وراء الجريمة

وكشفت جهود الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وابنته، بسبب رفض المجني عليها بيع قطعة أرض وسداد ديون ابنتها، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وتم اصطحاب المتهمين إلى مكان ارتكاب الواقعة، وتم إجراء المعاينة التصويرية للواقعة. 

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغ بعثور الأهالي على جثة سيدة في العقد السادس من العمر، داخل شيكارة، مربوطة بحبل وحجر، وفي حالة شبه تحلل وذلك داخل مياه ترعة قرية الزعفران التابعة لذات المركز.

انتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، وتم مناظرة الجثمان، وقررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع سرعة التعرف على هوية الجثة، وبالفحص توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أن الجثة لسيدة تدعى سعاد.ال، 58 عاما، مقيمة قرية الزعفران، ومتغيبة منذ 28 يوما، ومتحرر محضر من قبل زوجها بتغيبها وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عطا.ا، زوج المجني عليها ونورة.ع.ال، ابنة المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة،  بسبب رفض المجني عليها بيع الزوج قطعة أرض لسداد ديون ابنة المجني عليها، فاستدرجا المجني عليها وقام المتهم الأول بخنق المجني عليها، ووضعوها داخل شيكارة وتم وضع حجارة داخل الشيكارة وإلقائها داخل مياه ترعة القرية، ثم توجها إلى مركز الشرطة وتم تحرير محضر بتغيبها. 

 


 

الرمانة علقوا لها الرمانة البحيرة زوج ابنتها سيدة كوم حمادة

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