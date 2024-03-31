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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماكنتش لاقي أصرف على ولادي.. الفنان شريف خير الله يروي أصعب أزماته

الفنان شريف خيرالله
الفنان شريف خيرالله

روى الفنان شريف خير الله، تفاصيل عدة مواقف إنسانية مر بها وأثرت فيه بشكل كبير.

وقال خير الله، خلال استضافته ببرنامج “كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب” على الراديو 9090، أنه تعرض لحادث سيارة صعب منذ عدة سنوات، مضيفا: علاجي استغرق شهورا، واختفيت عن الأنظار؛ لدرجة كتابة أخبار على المواقع والصحف أني تُوفيت، وكانت السويشيال ميديا بتترحم عليا، لدرجة إن أحد الأصدقاء شافني صدفة؛ اتخض إني لسه عايش.

مرض والد الفنان شريف خير الله

كشف خير الله، تفاصيل أزمة مرض والده التي أثرت على عمله، وقال: تركت الشغل ومكنش عندي اللي أصرف بيه على أولادي، وبنام بليل وأنا بعيط بالدموع، لكن كان عندي ثقة تامة إن ربنا مش هيسيبني.. وكنت بكلمه أقوله أنت الرزاق .. خليك جنبي .. فك لي ضيقتي.. وفجأة جالي اتصال من جهة عمل عشان أتعاقد على مسلسل كبير جدا، وعمل فني مهم، هو (الاختيار).. مكنتش مصدق نفسي.. وقعدت أقول الحمد لله.. وسجدت لربنا سجدة شكر .. وأدركت بالفعل إن ربنا جنبي وكان سامعني".

وأشاد الفنان شريف خير الله ببرنامج “كلم ربنا”.. قائلا: “برنامج كلم ربنا فكرة مهمة للناس؛ عشان يتعرفوا على تجارب بعض.. ويشوفوا أد إيه ربنا بيقف مع الناس ويسترها معاهم وينجيهم”.

الفنان شريف خير الله حادث سيارة مواقف إنسانية غرق عمل فني الاختيار أحمد الخطيب

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