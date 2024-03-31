جامعة الدول تؤكد ضرورة العمل على إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة العمل على إغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق آلية مستدامة وموثوقة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الاعتراف بفلسطين

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه وزير خارجية نيوزيلندا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في غزة.

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير خارجية نيوزيلندا اتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين.

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة العمل على إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.