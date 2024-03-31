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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. ريهام سعيد تسافر إلى الخارج لبدء أولى مراحل علاج وجهها

ريهام سعيد
ريهام سعيد

تبدأ الإعلامية ريهام سعيد، رحلة علاجها بالخارج؛ بعد تعرضها لتشويه في وجهها عقب عملية أجرتها على يد طبيب لبناني، وفق ما أعلنت في وقت سابق.

وتغادر ريهام سعيد، البلاد، غدا الإثنين؛ لبدء رحلة العلاج.

ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من أصدقائها داخل الوسط الفني.

وحضر حفل العيد ميلاد كل من سوسن بدر ونرمين الفقي  ونسرين امين وميرهان حسين ومحمود عبد المغني وراندا البحيري وتامر عبد المنعم وايهاب توفيق و جمال العدل وممدوح شاهين واحمد عصام بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائها خارج الوسط الفني.

وبعد أن اتهمت الإعلامية ريهام سعيد، طبيب تجميل شهيرا بتشويه وجهها، خرجت بمقاطع فيديو مصورة لتثبت ذلك.

ونشرت المذيعة ريهام سعيد ، مقطعين من الفيديوهات لتكشف عن التغيرات التي طالت وجهها بعد الإجراء التجميلي على يد الطبيب منذ حوالي سنة، مبينة أنها لأول مرة تظهر في بث مباشر.

وقالت عبر تطبيق "إنستجرام" إنها ظهرت كي تثبت أنها تعرضت لتشويه كامل في وجهها، وإنها سوف تلاحق الطبيب قضائيا، متسائلة: "هل هذا هو شكل ريهام سعيد.. شوفوا التشويه".

وأشارت إلى أن الطبيب قبل شهرين قام بحقن "الفيلر" في مناطق على جانبي عينيها، ووصفت الشكل كأنه "الشيطان"، مؤكدة أن الخياطة في وجهها تعتبر جرما.

وقالت الإعلامية المصرية إنها اضطرت أن تقوم بعمل "تاتو" في محاولة منها لمعالجة شكل حاجبيها.

يهام سعيد الاعلامية ريهام سعيد

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