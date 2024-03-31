عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أولوية القضية الفلسطينية لمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس السيسي فيما يخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نجحت في تغيير موقف الولايات المتحدة وفي حشد المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتغيير موقفه تماما من العدوان، وإدانته، والتركيز على مطالب وقف إطلاق النار.

وقال المغازي في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر تسير على اتجاهات متعددة لوقف هذا العدوان الغاشم، ولم تتوانى لحظة واحدة عن المطالبة بوقفه وانهاءه، مشددا على أن الموقف المصري بخصوص العدوان يكشف ريادة مصر واعتبار غزة أولوية أولى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة؛ لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.

وقال: 80% من المساعدات العربية والدولية التي وٌجِّهَت- ولا تزال- للقطاع، خرجت من مصر، مشددا على أن توجيهات الرئيس تكشف أولوية غزة في صناعة القرار المصري والقضية الفلسطينية بشكل عام.

واختتم النائب يسري المغازي، قائلا إن مصر تساند القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية سياسيا وإنسانيا وماديا على المستويات كافة، كما تدفع بقوة للحل السياسي، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

السيسي الرئيس السيسي غزة قطاع غزة النائب يسري المغازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

ترشيحاتنا

بأعلى دقة كاميرا وتصميم شبابي .. موبايل جديد من Oppo يفاجئ الجميع

الرئيس الفلسطيني: الحكومة الجديدة تستهدف تعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة

صحيفة أمريكية تكشف عن وثيقة سرية لتعاون CIA والموساد الإسرائيلي

“حياة كريمة” حينما تتحقق العدالة الاجتماعية| قصة أضخم مشروع تنموي بالعالم.. يستهدف حياة 60 مليون مصري

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أولوية القضية الفلسطينية لمصر

مسلسل صدفة الحلقة 21.. عصام السقا يكشف لـ«ريهام حجاج» حقيقة النصب عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

ملابس وغريبة.. سمية الخشاب تثير الجدل

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ