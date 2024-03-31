برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أولوية القضية الفلسطينية لمصر

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس السيسي فيما يخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نجحت في تغيير موقف الولايات المتحدة وفي حشد المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتغيير موقفه تماما من العدوان، وإدانته، والتركيز على مطالب وقف إطلاق النار.

وقال المغازي في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر تسير على اتجاهات متعددة لوقف هذا العدوان الغاشم، ولم تتوانى لحظة واحدة عن المطالبة بوقفه وانهاءه، مشددا على أن الموقف المصري بخصوص العدوان يكشف ريادة مصر واعتبار غزة أولوية أولى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة؛ لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.

وقال: 80% من المساعدات العربية والدولية التي وٌجِّهَت- ولا تزال- للقطاع، خرجت من مصر، مشددا على أن توجيهات الرئيس تكشف أولوية غزة في صناعة القرار المصري والقضية الفلسطينية بشكل عام.

واختتم النائب يسري المغازي، قائلا إن مصر تساند القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية سياسيا وإنسانيا وماديا على المستويات كافة، كما تدفع بقوة للحل السياسي، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.