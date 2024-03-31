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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط ضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على ريف العاصمة السورية

انفجارات سوريا
انفجارات سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بسقوط قتيلين جراء الغارة الإسرائيلية على مركز البحوث العلمية في جمرايا بريف دمشق.

أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في محيط دمشق.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه: “حوالي الساعة  30 : 21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر: “إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

أفادت تقارير إعلامية سورية، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط منطقة الديماس بريف العاصمة السورية دمشق، يُرجح أنها ناجمة عن اعتداء إسرائيلي على عدد من النقاط في محيط المنطقة.

وأكدت "روسيا اليوم"، أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء العاصمة دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي”. 

وبدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت، منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع، فيما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الاسرائيلي التصدي لأهداف في سماء المنطقة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 29 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 21 منها جوية و 8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 58 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

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