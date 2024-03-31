الرئيس يؤكد حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس المصري حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

كما أكد الرئيس المصري ونظيره الفلسطيني مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت الرئاسة المصرية بأن اتصال الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني تناول تطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة.