مختار نوح: «الإخوان الحشاشين» تعبير صادق يشير إلى تغييب العقل

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن لفظ "الإخوان الحشاشين" يشير إلى تغييب العقل وهذا الهدف والدلالة.

وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "نحن الآن في زمن اللعب على المكشوف، والتنظيمات الدينية التي تتاجر بالدينـ أصبحت تلعب على المكشوف، تفجر في روسيا مثلًا لمصلحة أمريكا أو لصالح إسرائيل عادي جدًا".

وتابع: "عندنا حرب في فلسطين ومحدش فيهم شارك، التنظيمات دي كثيرة جدًا ومحدش منهم قال أروح أتطوع، مع أنهم يقتلون في المسلمين في العراق وهنا وهنا".

الإخوان الحشاشين

استكمل: "هناك غيبوبة حدثت للعقل، وتم الاستحواذ عليه، وهذا ما يفعله الحشيش، يغيب العقل ويستحوذ عليه ويصور له كل شيء، لذلك أعتبر مصطلح الإخوان الحشاشين تعبيرًا صادقًا".