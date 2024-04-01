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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك بعد الفوز أمام فيوتشر بالكونفدرالية

صدى البلد

علق حسن المستكاوي، المحلل الرياضي على أداء لاعبي الزمالك خلال لقاء فيوتشر في الكونفدرالية.

وكتب عبر أكس: "مباراة قوية انتهت بفوز الزمالك الذي كانت الأرقام معه في الشوطين إلا أن قائم الزمالك تصدي لفرصة مؤكدة لفيوتشر وهناك أخطاء دفاعية بدفاع الفريق . وذلك دون اغفال أداء فيوتشر الذي كان ندا . كان أداء الزمالك أفضل بمشاركة نجمه زيزو كذلك مشاركة محمد شحاتة في الشوط الثاني وهو يستحق فترة أطول . نقص المساندة الهجومية العددية من الزمالك اثرت علي قوة هجوم الفريق . مبروك الفوز وهارد لك فيوتشر . تحية جمهور الزمالك  لاحمد رفعت بلافتة كبيرة جيدة". 

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر علي ياسر في الدقيقة 34 بعد تمريرة بينية استغلها اللاعب وأطلق تسديدة أرضية سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك.

فيما تعادل حمزة المثلوثي للزمالك في الوقت بدل الضائع، بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قابلها المثلوثي برأسية سكنت شباك محمود جنش.

بينما نجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف فوز الزمالك الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة سيف الجزيري.

 

 

 

 

اداء لاعبي الزمالك الكونفيدرالية حسن المستكاوي ربع نهائي الكونفدرالية محمد عواد حارس الزمالك

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