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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

فاطمة عادل
فاطمة عادل

أحييت المطربة فاطمة عادل  فعاليات الليلة الثالثة عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، والذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في الثامنة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 


حيث شدت الفنانة فاطمة عادل، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، في الليلة الثالثة عشرة من برنامج هل هلالك في نسخته الثامنة، بباقة من أشهر أغاني التراث الشعبى الأصيل، منها "والله ما طلعت شمس، دقة ع الراس طبول، اليوستفندي، سلم علي، من فوق شواشي الذرة، حبك شمعة، السيرة، أم إسماعيل". 
 
كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج "هل هلالك".

فاطمة عادل فاطمة عادل أخر الحفلات ساحة الهناجر مسرح الهناجر بأرض الأوبرا

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