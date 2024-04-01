لقطة حلوة.. إعلامي شهير يكشف مكسبا مهما لمباراة الزمالك وفيوتشر

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على مباراة الذهاب بين الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية.

وكتب عبر أكس: "‏أحلى لقطة في المباراة وهي دي الرسالة الحقيقية للرياضة ‏براڤو لجماهير الزمالك واللاعيبة لقطة حلوة جدا وده مكسب المباراة الحقيقي بعيدًا عن النتيجة وتأهل اي فريق من الفريقين ‏ربنا يشفيك يارب يا رفعت وترجع من تاني الملاعب".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر علي ياسر في الدقيقة 34 بعد تمريرة بينية استغلها اللاعب وأطلق تسديدة أرضية سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك.

فيما تعادل حمزة المثلوثي للزمالك في الوقت بدل الضائع، بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قابلها المثلوثي برأسية سكنت شباك محمود جنش.

بينما نجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف فوز الزمالك الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة سيف الجزيري.