البلشي: نحن أمام الاحتفال بمرور 83 عاما على تأسيس نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم ينتابنى شعورين متناقضين شعور الاحتفال بنقابة عريقة وعظيمة وشعور آخر أمام أكبر جريمة إنسانية وما يحدث للشعب الفلسطينى وسط صمت دولى.



وأضاف البلشي، نحن فنحن أمام الاحتفال بمرور ٨٣ عام على تأسيس نقابة الصحفيين ويوم آخر تخليدا ليوم الارض للشعب الفلسطينى ضمن سلسلة من الثورات والرفض للاحتلال الصهيونى فهنا ندافع عن الارض كما ندافع عن الحرية فمصر وفلسطين يجمعها تمجيد الحرية.



واوضح البلشي ان ٣١ مارس ليس فقط تاريخ تأسيس نقابة الصحفيين بل هو تاريخ اول مظاهرة لحرية الصحافة اقيمت فى مصر فاجتماع التاريخين اليوم هى رسالة لحرية الصحافة وتحرير الاوطان .

ووجه البلشى تحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولزملائنا الصحفيين الفلسطينيين واطالب بالوقوف امام هذا التواطؤ الدولى وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان النازى فقد رائينا ارتقاء اكثر من ٣٣ الف شهيد واكثر من ٢ مليون نازح وهذه الارقام ورائها حكايات لم ترصد.

واوضح البلشي ان هناك ١٣٦ صحفى شهيد واجهوا تزيف الاله الاعلامية الغربية ورغم كل هءا الدمار مازال هناك يدافعون وابسط حقوقهم ان نكون معهم فى مساركتهم فى نقل الحقيقة ولا نملك سوى الكلمة وندرك قيمتها رغم اننا نشعر انها اضعف الايمان فتحية لكل من يدافع عن حرية الصحافة وحرية الشعب الفلسطينى وليس اماما الا الدفاع عنها واختتم البلشي قائلا "عاشت فلسطين حرة وتحيا مصر "

نظمت نقابة الصحفيين اليوم احتفالًا بمرور ٨٣ عامًا على انشائها والتى انشئت ٣١ مارس عام ١٩٤١، كما اقيم احتفالا بمناسبة مرور ٤٨ عام على يوم الأرض الفلسطينى؛ تخليدًا لهبّة الجماهير العربية.

افتتح الحفل الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة ان هناك ٥٠ عام قبل انشاء النقابة وهو تاريخ من النضال قبل انشائها عام ١٩٤١ وقدم عبد الرحيم التحية لمن حضر الحفل من الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وطالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء .