نقيب الإعلاميين: يجب أن نصطف خلف قيادتنا السياسية.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلم تسجيلي، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

وقال الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إن الاقتصاد المصري قويًا استطاع بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة أن تتجاوز هذه الأزمات، لافتا: يجب أن نصطف خلف قادتنا السياسية.



وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في العبور من الصعب، متابعا: "أتمنى أن يوفق الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة المقبلة، وأن تكون كل السياسات سديدة في صالح الدولة المصرية والمواطن المصري".



وأشار الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إلى أنه طيلة العشر سنوات، واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات، في كافة المجالات، وكان على رأسها المجال الاقتصادي، معقبا: "الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي صلب ويواجه الأزمات".





