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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي لكأس مصر، وذلك بعد فوزه على مصر للتأمين بنتيجة 83 - 57 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات دور الـ8 للبطولة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

26 - 21
45 - 35
66 - 47
83 - 57

من المقر، أن يلتقي "سلة الزمالك"، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، مع الفائز من مواجهة الاتحاد وسبورتنج.


ويضم الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" كل من، وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.

الفريق الأول لكرة السلة بطولة كأس مصر بالقلعة البيضاء كأس مصر لادا كرة السلة بنادي الزمالك نهائي كأس مصر

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