مختار نوح: هناك تطابق بين جماعة حسن الصباح والإخوان

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن هناك تطابق بين جماعة حسن الصباح "الحشاشين" وبين جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "هناك مدرسة تزرع وتخرج نفس الثمرة، كراهية الآخر والحوار والرأي الآخر، وكراهية المنشق".





برنامج الشاهد



برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.