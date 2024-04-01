جراحة بالفك.. الجهاز الطبي للزمالك يكشف تفاصيل إصابة أوباما

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع يوسف أوباما لاعب الأبيض لجراحة في الفك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان أوباما تعرض لإصابة بكسر في الفك خلال الشوط الأول لمباراة مودرن فيوتشر وتم استبداله في الدقيقة 38.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستتحدد وفقا للجراحة التي سيخضع لها يوسف أوباما.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.