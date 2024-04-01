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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من تنصيبه لولاية جديدة.. إنجازات بالدقهلية.. ممشى سياحى جديد بمدينة المنصورة ومشروعات إسكانية وطفرة فى الطرق والكبارى

منشات جديدة
منشات جديدة

 فبل ساعات قليلة قادمة تفصلنا عن انطلاق الجمهورية الجديدة وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بآداء اليمين الدستورى لفترة ولاية جديده ومزيدا من الإنجازات التى شهدتها المحافظات فى عهده على كافة المستويات.

و شهدت محافظة الدقهلية  والتى تعد احد اكبر المحافظات على مدار السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية والتى ضمت مشروعات إسكان وشرب وصرف الصحى و طرق وكبارى بالاضافه الى مبادرة حياة كريمة.
حيث  شهدت المحافظة  يمشروع تطوير عواصم المحافظات التى تتم من خلال تطوير المناطق العشوائية وإعادة بناء المساكن القديمة لتوفير حياه كريمة للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري حيث تم الإنتهاء من مشروع تطوير مساكن الجلاء بمدينة المنصورة  حيث تعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهلينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية والمشروع عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 أبراج سكنيه بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه ووحده صحية.

اضف الى ذلك  إنشاء وحدات سكنية علي أرض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه إداري و 22 محل تجاري حيث جارى الإنتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي إلي جميع العمارات السكنية داخل المشروع تمهيداً لإفتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالإضافة فى الى زيادة المسطحات الخضراء داخل المشروع وإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين في هذه العمائر بعد تسليمها.

و شهدت محافظة الدقهلية أيضا تنفيذ مبادرة حياة كريمه داخل 26 قرية فى مركز شربين  سواء على المستوى التعليمى أو الصحى أو خدمات وتوعية المرأة وفى نطاق الشباب والرياضة وتطوير وبناء العديد من الملاعب الحديثة حيث تم تنفيذ 237 مشروعاً خدمياً وتنموياً متنوعاً فى جميع القطاعات تخدم 500 ألف نسمة وزادت تكلفة الأعمال على 7 مليارات جنيه بخلاف قيمة الأراضى التى أقيمت عليها المشروعات والتى تبرّع بها أهالى القرى أو من أراضى أملاك الدولة، وعمل فى إنجاز المشروعات 83 شركة معظمها من شركات القطاع الخاص بالاضافه الى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 8 مجمعات حكومية فى قرى: «كفر الترعة القديم والحصص وأبوجلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربينى وكفر الأطرش ورأس الخليج وكفر الوكالة»، وإنشاء 8 مجمعات «زراعية - بيطرية» متكاملة لتقديم جميع الخدمات للمزارعين بالإضافة إلى الأسواق النموذجية والنقاط الشرطية وغيرها من المشروعات التى تهم المواطنين من أبناء القرى المستهدفة كخدمات البريد والأحوال المدنية.

كما شهدت مدينة المنصورة انتهاء مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة بإجمالي طول 1,250 مترا حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تضم قطاعا بطول 550 مترا والمرحلة الثانية تضم قطاعا بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا يضم طريقا بعرض 6 أمتار ليكون ممشى للدرجات والعاب الأطفال وممشي سياحيا على النيل بالإضافة إلى كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية و يعد هذا الممشى السياحي الجديد على النيل متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل حيث تم الإنتهاء من تنفيذ القطاع الأول بالكامل وجار الإنتهاء من تنفيذ القطاع الثاني حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه 65% وسيتم افتتاح المشروع قريبا ليكون متنفسا جديد لأبناء الدقهلية بصفة عامة ولأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة.
كما شهدت المحافظه في مجال الطرق إنشاء حارة ثالثة بطول 4.5 كيلو لتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل بالإضافة العمل على إنشاء المرحلة الثانية من منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل بتكلفه إجمالية 1 مليار جنيه حيث تم عام 2023 الإنتهاء من المرحله الأولى .
كما تم تطوير الطريق الدولي الساحلي بإنشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه 3 حارات طريق رئيسي أسفلتي + 3 حارات شاحنات رصف خرساني في القطاعات من دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال السوداء بطول 84 كيلو وتكلفه 9.6 مليار جنيه إنشاء كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة- دمياط الغربي- خط سكه حديد طنطا- دمياط بتكلفه 420 مليون جنيه .
كما أنه جارى الانتهاء من إنشاء 3 كباري مشاة على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين أمام الجامعات " الدلتا و المنصورة الدولية و المنصورة الاهلية" بالاضافه الى تطوير وتوسعة طريق رافد جمصة "المنصورة- جمصة" بطول 50 كيلو مترًا بتكلفة 2 مليار جنيه حيث تم الإنتهاء من أعمال الطرق و جارى ايضا الإنتهاء من توسعة 3 كباري واقعة على الطريق.
كما أنه جارى الإنتهاء من طريق شرق الرياح التوفيقي في نطاق محافظة الدقهلية في المسافة من هلا- ميت غمر- أجا بطول 35 كيلو وتكلفة 4.5 مليار جنيه وتطوير طريق المنصورة - محلة دمنه - دكرنس بطول 18 كيلو وتكلفة 135 مليون جنيه والمرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة- طناح- دكرنس- المطرية في المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كيلو وتكلفة 278 مليون جنيه.

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