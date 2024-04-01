بمواصفات فائقة.. تعرف على أحدث موبايل من سامسونج للشباب

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ أيام تحفة جديدة للفئة المتوسطة والشبابية، وهو هاتف Galaxy A35 والذي يتمتع بتصميم أنيق ومواصفات كبيرة في المعالج والبطارية والكاميرا.

ونستعرض فيما يلي قدرات هاتف سامسونج الأحدث Galaxy A35 والذي يضم بطارية كبيرة يمكنها العمل لمدة يوم كامل بدون شحن، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج قوي يقدم أداء فائقّا إلى جانب شاشة أسطورية.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A35 بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع تقنية Vision Booster لتحسين الرؤية ودقة الألوان في جميع ظروف الإضاءة، مع زجاج من نوع Gorilla Glass Victus مع مستشعر للبصمة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A35 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابكسل ومستشعر للعمق 2 ميجابكسل، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع ميزة تثبيت الصورة البصرية OIS.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A35 بمعالج من نوع Exynos 1380 من إنتاج شركة سامسونج، ويتميز بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة التخزين داخلية 128أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A35 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.