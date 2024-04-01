عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يستفز جمهور الزمالك.. إمام عاشور يثير الجدل في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر إمام عاشور محتفلاً بتتويجه مع النادي الأهلي، وصوراً من لقاء الزمالك الماضي. 

ستوري إمام عاشور 

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

 

 

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

 

 

الأهلى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي امام عاشور بطولة دوري أبطال إفريقيا جمهور الزمالك دورى أبطال إفريقيا نادي الأهلي لاعب النادي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

ترشيحاتنا

إفطار رمضان.. محمد عباس حلمي يشيد بجهود العاملين بشركتي مصر للطيران وإيركايرو|صور

دعاء يوم 22 رمضان.. ردده واغتنم نفحات العشر الأواخر

تراجعت 500 ألف جنيه.. 5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

تيشرتات بصور والدهما.. إيمي ودنيا سمير غانم تخطفان الأنظار

أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري فى مواجهة ليفربول ضد برايتون

لمناقشة خطة اجتياح رفح.. اجتماع أمريكي إسرائيلي عاجل اليوم عبر الفيديو |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

متشرتيش جاهز.. طريقة تحضير زبادي يوناني

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ