يستفز جمهور الزمالك.. إمام عاشور يثير الجدل في أحدث ظهور

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر إمام عاشور محتفلاً بتتويجه مع النادي الأهلي، وصوراً من لقاء الزمالك الماضي.

ستوري إمام عاشور

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.