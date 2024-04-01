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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنجازات الرئيس.. ماذا حدث في إيرادات قناة السويس خلال الـ10 سنوات الأخيرة؟

صدى البلد

بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.

 

ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

 

وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.

 

أطلقت الدولة استراتيجية متكاملة وشاملة رسمت ملامحها مع إشارة البدء التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجرى ملاحي جديد للقناه وتعميق المجرى الحالي، في خط متوازي مع مشروع تنمية محور قناة السويس بالكامل وإنشاء الموانئ والعديد من المناطق الصناعية، وهو ما أسهم في تعظيم مكانة القناة من ممر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.


و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير كل ما يخص قناة السويس خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


إيرادات قناة السويس


بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.
• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.
• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.
• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.
• 5.7 مليار دولار عام  2018 / 2019 بنسبة  ارتفاع قدرها 0.4%.
• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.
• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.
• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% ( رقم قياسي).
السفن العابرة

كشفت هيئة قناة السويس المصرية، عن ارتفاع إيرادات القناة 20.3 في المائة، وصولاً إلى نحو 854.7 مليون دولار، في نوفمبر 2023، وذلك على أساس سنوي من 710.3 مليون دولار، خلال نوفمبر 2022.

عدد السفن العابرة لقناة السويس


بلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس 186.9 ألف سفينة خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 16.6 ألف سفينة عام 2013.
• 17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%.
• 17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.
• 16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.
• 17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.
• 18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.
• 18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.
• 18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.
• 20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%.
• 24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2% ( رقم قياسي). 


الحمولة الصافية 


سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 11.1 مليار طن خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 915 مليون طن عام 2013.
• 963 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.
• 999 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.
• 974 مليون طن عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.
• مليار طن عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 7%.
• 1.1 مليار طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.
• 1.2 مليار طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
• 1.2 مليار طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.
• 1.3 مليار طن عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%.
• 1.4 مليار طن عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6% ( رقم قياسي).
 

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