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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشروع نجم.. محلل رياضي يشيد بأداء محمد شحاتة مع الزمالك

صدى البلد

أشاد خالد بيومي، المحلل الرياضي، بلاعب نادي الزمالك محمد شحاته في لقاء مودرن فيوتشر بالكونفدرالية.

وكتب عبر أكس: “‏محمد شحاته في 15  دقيقة غير كثيرا من شكل الزمالك  مشروع نجم قادم أتمنى  أن يأخذ جزء من اهتمام جوميز”. 

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر علي ياسر في الدقيقة 34 بعد تمريرة بينية استغلها اللاعب وأطلق تسديدة أرضية سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك.

فيما تعادل حمزة المثلوثي للزمالك في الوقت بدل الضائع، بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قابلها المثلوثي برأسية سكنت شباك محمود جنش.

بينما نجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف فوز الزمالك الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة سيف الجزيري.

 

 

 

 

أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك محمد شحاتة مودرن فيوتشر نهائي الكونفدرالية نادي الزمالك

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