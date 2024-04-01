130 سباحًا يتنافسون في المهرجان الرمضاني للرياضات المائية بكفر الشيخ | صور

شهدت مدينة كفر الشيخ فعاليات المهرجان الرمضاني للرياضات المائية للعام الثاني على التوالي، بتنظيم من نادي كفر الشيخ الرياضي.

وشارك في فعاليات هذا المهرجان 130 سباحًا من مختلف الفئات العمرية، تنافسوا في سباقات متنوعة لسباحة الكلاسيك وسباحة الزعانف.

جاء ذلك تحت رعاية أعضاء اللجنة الثلاثية بالنادي، والتي تضم أحمد مصطفى، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور أحمد دراج، مدير النشاط الرياضي بالنادي، وفوزي شنح، المدير المالي.



تميز المهرجان بتنوع السباقات التي شملت: سباحة الزعانف والتي تم تنفيذ 20 سباقًا متنوعًا، شملت سباقات 50 متر، 100 متر، و 200 متر للزعانف المزدوجة والزعانف المونو، بالإضافة إلى تتابعات 4 × 100 متر و 4 × 50 متر مزدوجة.

كما تضمن السباحة القصيرة التي شمل 3 سباقات في كل من السباحة الحرة، والظهر، والفراشة لمسافات 50 متر، 100 متر، و 200 متر، فضلاً عن سباقات متنوعة، شملت سباق 200 متر متنوع، وسباق 4 × 100 متر و 4 × 50 متر تتابع حرة.



في ختام المهرجان، تم تكريم جميع السباحين المشاركين، مع توزيع الميداليات والشهادات والدروع على الفائزين في كل سباق.



وجهت إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح المهرجان، خاصة الدكتور محمد الشربيني، المدير الفني للسباحة، والدكتور إبراهيم فوزي، مدير حمام السباحة.

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