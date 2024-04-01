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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إفطار رمضان.. محمد عباس حلمي يشيد بجهود العاملين بشركتي مصر للطيران وإيركايرو|صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة والطيار أحمد شنن رئيس شركة إيركايرو ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني .

وخلال الحفل، هنأ  وزير الطيران المدني العاملين بقرب حلول عيد الفطر المبارك موجها الشكر والتقدير لكلا من الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة إيركايرو الذراع الاقتصادي منخفض التكاليف على توحيد جهودهم والعمل المشترك والفعال بين جميع العاملين، وهو ما أثبتته دعوة الإفطار الرمضاني الموحد  في هذه الأيام المباركة؛ متمنيًا للجميع مزيد من النجاحات والتقدم خلال الفترة المقبلة.

كما توجه وزير الطيران المدنى بتقديم خالص الشكر والتقدير  للأستاذ حسين شريف الرئيس السابق لشركة اير كايرو على جهوده المثمرة خلال فتره توليه مسؤولية الشركة والتي ظهرت واضحة في كافة الأنشطة . مؤكدا على أهمية غرس روح التعاون والعمل المشترك لخلق كفاءات وكوادر بشرية متميزة قادرة على تولي المسؤولية وإدارة العمل بالشكل الأمثل مما يعزز من قدرة شركات الطيران المدني المصرية على المنافسة خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها صناعة النقل الجوى العالمي في مختلف المجالات.

ولفت وزير الطيران المدني إلى أهمية ترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق الدائم بين جميع العاملين داخل العمل المؤسسي في مختلف أنشطة الطيران المدني مما يسهم في زيادة إنتاجية الشركات ويدعم عوائدها الاقتصادية .. مضيفًا الى أن العمل الجماعي هو سر نجاح أي منظومة.

وخلال حفل الإفطار  تم تكريم عدد من السيدات المتميزات فى مختلف القطاعات بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وشركة إيركايرو تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العاامى الذى يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام.

 

الفريق محمد عباس وزير الطيران مصر للطيران

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