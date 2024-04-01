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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوزيع 10 آلاف قطعة ملابس.. محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض العيد فرحة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المعرض المقام بمقر جمعية تنمية المجتمع بالخارجة، ضمن مبادرة "العيد فرحة" التي تستهدف توزيع ١٠ آلاف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، بالتعاون مع مؤسسة "نور على نور" و"جمعية الدكتور مصطفى محمود" ورجال الأعمال والمستثمرين تحت إشراف مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

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وأشاد المحافظ بالمعروضات، وأعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر مع قدوم العيد، راجيًا دوام الخير.


هذا وتشمل المبادرة توزيع ٣ قطع ملابس بالمجان لكل أسرة وفق قواعد البيانات المدرجة بالمديرية، بواقع ٥٠ أسرة يوميًا لتغطية جميع الأسر المستهدفة بحلول عيد الفطر المبارك.

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