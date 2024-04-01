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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم عبد العزيز يكشف نهاية غير متوقعة لمصير حسن الصباح

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير الراديو بيضحك على إذاعة 9090.

وأكد كريم عبد العزيز أن هناك الكثير من المفاجآت فى الحلقات القادمة من مسلسل الحشاشين وتحديدا حول شخصية حسن الصباح.

وقال كريم عبد العزيز هناك نهاية غير متوقعة حول مصير حسن الصباح فى المسلسل وشاركه الرأى المخرج بيتر ميمي والذى شارك فى حلقة اليوم أيضا.

 

 

يحظى مسلسل الحشاشين باهتمام واسع نظرا لما حققه العمل من نجاح كبير منذ عرض حلقاته الأولى، والذى يقدم فيه الفنان كريم عبد العزيز شخصية مثيرة للجدل وهى حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين الدموية التى أرعبت العالم.

ولم يقتصر الاهتمام بمسلسل الحشاشين على المستوى المحلى فقط بلد شهد اهتماما بالغا على المستوى الاقليمى والدولى حيث حرصت القناة السويدية الأولى أن تهتم بالعمل والحديث عنه ليتصدر المشهد صورة كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح.

 

عبد الرحيم كمال ومسلسل الحشاشين

ونشر مؤلف المسلسل الكاتب عبد الرحيم كمال حوارًا على حسابه بموقع «فيسبوك» حول المسلسل على القناة السويدية الأولى، وتتصدره صورة الفنان كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح التي يجسدها في المسلسل.

كما شهد مسلسل الحشاشين اهتماما كبير فى عدة دول منذ عرض حلقاته الأولى حيث عرض فى روسيا وتمت ترجمته أيضا إلى اللغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

 

كريم عبد العزيز مفاجأة ولاد رزق 3 

 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مفاجأة فيلم ولاد رزق 3، بانضمام كريم عبد العزيز كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

 

ونشر تركي آل الشيخ صور من كواليس مشاركة كريم عبد العزيز فى الفيلم وعلق عليها قائلا: النجم الكبير اخوي الغالي كريم عبدالعزيز مفاجأة فيلم اولاد رزق 3.
 

الفنان كريم عبد العزيز فاطمة مصطفى مسلسل الحشاشين حسن الصباح

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