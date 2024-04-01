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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم يروحله إنجلترا.. خالد الغندور يعلق على أداء المنتخب وأزمة حسام وصلاح

صدى البلد

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق،  على أداء منتخب مصر مع حسام حسن المدير الفني الجديد.  

وقال الغندور خلال لقائه مع الإعلامي سيف زاهر: “أحمد الشناوي الأحق بحراسة المنتخب.. وهدفنا الأول في كرواتيا تسلل.. ولازم حسام حسن يروح انجلترا ويقابل صلاح”.  

علق جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على أزمة بين حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى و قائد الفراعنة قائلا " كله كلام ميديا ولابد من التهدئة حاليا بسبب الكلام الكتير ".

لو مجاش المعسكر الجاي هتبقي مشكلة 

‏‎وأوضح جمال علام فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" محمد صلاح سوف يتواجد مع منتخب مصر فى المعسكر القادم بتصفيات كأس العالم وحين لم يحضر يبقى هناك مشكلة كبيرة فى ذلك التوقيت".

 

 

وأضاف علام ، أن غياب محمد صلاح عن معسكر المنتخب في مارس كان بناءً على طلبه لاستكمال علاجه في إنجلترا أثناء التوقف الدولي، وأنه من المتوقع حضوره في المعسكر القادم لتصفيات كأس العالم، مشدداً على أهمية حضوره في ذلك الوقت.

 

 

 

 

 

 

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