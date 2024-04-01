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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عرقلة السوق العالمي.. الصين تعارض بقوة القيود الأمريكية على أشباه الموصلات

الصين واكريكا
الصين واكريكا

أعربت الصين، اليوم الاثنين،  عن معارضتها الشديدة لأحدث القيود الأمريكية المنقحة بشأن قواعد تصدير أشباه الموصلات، قائلة إنها ستعرقل سوق أشباه الموصلات العالمية وكذلك التعاون بين الشركات.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن أحدث مراجعة لضوابط تصدير أشباه الموصلات جاءت بعد أقل من ستة أشهر من إصدار الولايات المتحدة القواعد في 17 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأميركية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها، لكن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن القومي وراجعت القواعد بشكل تعسفي لتشديد تدابير الرقابة، ووضع المزيد من العقبات أمام التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأميركية، وفرض أعباء امتثال أثقل وجلب شكوك ملحوظة في قطاع أشباه الموصلات العالمي.

وقالت إن قطاع أشباه الموصلات أصبح شديد العولمة بعد عقود من النمو وهذا نتيجة لقانون السوق واختيار الشركات.

وأضافت أن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، فهي مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد لأشباه الموصلات.

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عرقلة السوق العالمي.. الصين تعارض بقوة القيود الأمريكية على أشباه الموصلات

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