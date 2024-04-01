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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أحدث وأفضل smartwatch من شاومي..تنافس Apple Watch وبسعر أقل بكتير

أحدث وأفضل smartwatch
أحدث وأفضل smartwatch من شاومي..تنافس Apple Watch وبسعر أقل

حصلت ساعة Redmi Watch 4، التي أصدرتها شركة شاومي في وقت سابق من هذا العام، على تحديث يضيف دعمًا لمساعد صوت أمازون أليكسا. لفت انتباهنا إلى التحديث (الإصدار 2.2.80) لأول مرة مستخدم على منتدى ريدمي الفرعي على موقع Reddit.

من خلال دمج أليكسا، يمكن أن يمكّن التحديث مستخدمي ريدمي واتش 4 من القيام بمهام متنوعة عبر الأوامر الصوتية. فقد يتمكن المستخدمون من ضبط المؤقتات والتنبيهات، والتحكم بأجهزة المنزل الذكي المتوافقة، وتعيين التذكيرات، والمزيد.

من المهم الإشارة إلى أن المناقشة على Reddit تشير إلى أن دعم أليكسا على ريدمي واتش 4 قد يواجه قيودًا إقليمية. علق مستخدم من الولايات المتحدة الأمريكية بأنه على الرغم من تلقي التحديث، تظل ميزة أليكسا غير متوفرة، مع ظهور رسالة تفيد بأنها "غير متوفرة في منطقتك".

للاختبار ما إذا كانت أليكسا تعمل على جهاز ريدمي واتش 4 الخاص بك، قم بتحديث برنامج الجهاز وحاول استخدام الأوامر الصوتية. إذا تعذر الوصول إلى الميزة، فمن المحتمل أن أليكسا غير مدعومة بعد في موقعك.

 

مواصفات Redmi Watch 4

 

تتميز ساعة Redmi Watch 4 بإطار من سبائك الألومنيوم، إلى جانب تاج من الفولاذ المقاوم للصدأ وحزام سريع التحرير لراحة المستخدم.

الجهاز مجهز بشاشة AMOLED مستطيلة بحجم 1.97 بوصة. تتميز شاشتها LTPS 5Hz بمعدل تحديث 60 هرتز وتصل إلى ذروة سطوع تبلغ 600 شمعة.

تتضمن الساعة Redmi Watch 4 مستشعر PPG بأربع قنوات لمراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مقياس تسارع وجيروسكوب ونظام GPS لتتبع أكثر من 150 نشاطًا رياضيًا.

ستحصل Redmi Watch 4 على ميزات ساعة ذكية قياسية على الجهاز القابل للارتداء، مثل مراقبة النوم، وتتبع التوتر، وتحديثات الطقس، وساعة توقيت، وإشعارات التطبيقات، والمزيد. تحتوي الساعة أيضًا على ميكروفون ومكبر صوت للمكالمات عبر البلوتوث.

تمتلك الساعة تصنيف مقاومة للماء بقوة 5 ATM. تحتوي على بطارية بسعة 470 مللي أمبير في الساعة مع عمر افتراضي يصل إلى 20 يومًا في سيناريوهات الاستخدام المعتادة.

Redmi Watch 4 مواصفات Redmi Watch 4 Redmi Redmi Watch شاومي ريدمى

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