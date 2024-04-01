بعد خضوعه لجراحة الفتق.. تطورات الحالة الصحية لـ رئيس وزراء الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يتعافى حاليا في مركز هداسا الطبي - عين كرم في القدس بعد خضوعه لجراحة فتق هناك في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه بعد الانتهاء من الجراحة، أصدر المستشفى رسالة فيديو قصيرة. وفي المقطع، أفاد الجراحون الذين أجروا العملية أنها كانت ناجحة وأن نتنياهو مستيقظا ويتحدث إلى عائلته.

وقال البروفيسور الدكتور، ألون بيكارسكي، رئيس الجراحة العامة: "وضعه جيد جدا".

وأشار إعلان المستشفى إلى أن طبيب القلب كان جزءا من الفريق الطبي لجراحة رئيس الوزراء. وفي العام الماضي، زرع نتنياهو جهاز تنظيم ضربات القلب لمنع عدم انتظام ضربات القلب.