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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قريبا جدا.. شاومي هتعمل موبايل بسعر رمزي لمحدودي الدخل

قريبا جدا..شاومي
قريبا جدا..شاومي هتعمل موبايل بسعر رمزي لمحدودي الدخل

رصد موقع جيزموچاينا هاتف ريدمي A3x الجديد، والذي تأكد قدومه إلى الهند. لا نعلم حتى الآن مواصفات الهاتف الذكي، ولكن يُتوقع أن يمتلك ميزات مشابهة للهاتف Redmi A3.

تتميز سلسلة ريدمي A بأنها اقتصادية ومصممة بشكل عام لاحتياجات مثل الاتصال. ينصب التركيز الرئيسي على إجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستخدام الإنترنت بشكل عادي. يثير قدوم هاتف ريدمي A3x الآن دهشة المستخدمين.

 

ريدمي A3x: قادم في أبريل

 

حازت هواتف Redmi A3 على مواصفات مشابهة لهواتف Redmi A2 تم تصميم هذه الهواتف الذكية للمستخدمين الذين يقومون فقط بالمكالمات والرسائل النصية. لا تُعد سلسلة ريدمي A سلسلة هواتف ذكية عالية الأداء؛ إذ ينصب التركيز على الاستخدام اليومي. من المقرر أن تعلن العلامة التجارية الصينية عن جهاز Redmi A3x بعد فترة وجيزة. سنكشف عما هو معروف عن هاتف ريدمي A3x الذي رصدناه من خلال مصادر داخلية.

يحمل هاتف ريدمي A3x أرقام طرازات "24048RN6CG" و "24048RN6CI". يشير الرقم "2404" في بداية رقم الموديل إلى أبريل 2024، مما يدل على أنه سيتم الكشف عن هذا الهاتف الذكي في شهر أبريل. بالإضافة إلى ذلك، تكشف الحرفان "G" و "I" في نهاية أرقام الطراز عن المناطق التي سيتم بيع الجهاز فيها. سيكون هاتف Redmi A3x متاحًا رسميًا في الأسواق العالمية والهندية. لا نعرف حتى الآن ميزات Redmi A3x، ولكن كما ذكرنا أعلاه، نتوقع أن يمتلك ميزات مشابهة لهاتف Redmi A3. ترقبوا التحديثات!

Redmi Redmi A3 A3x ريدمى Redmi A2

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