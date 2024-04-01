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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأقل من 6000 جنيه.. موبايل جديد من Realme فيه كل اللي هتحتاجه

بـأقل من 6000 جنيه
بـأقل من 6000 جنيه فقط..موبايل جديد من Realme فيه كل اللي هت

ستكشف شركة ريلمي غداً (2 أبريل) عن هاتفها الذكي Realme 12x 5G في الهند. تقول الشائعات أن سعر الجهاز سيكون حوالي 12,000 روبية هندية (حوالي 145 دولارًا أمريكيًا). أي ما يعادل 7000 جنيه مصري 

تفيد تقارير جديدة بأن العلامة التجارية تعمل على هاتف ذكي جديد بسعر(حوالي 120 دولارًا أمريكيًا)  أي ما يعادل تقريبا 5700 جنيه مصري . 

وفقًا لموقع 91mobiles Hindi ، تخطط Realme لإطلاق هاتف ذكي جديد بسعر يقارب 10,000 روبية هندية. يكشف التقرير أنه سيكون جهاز 4G. تشير التسريبات السعرية إلى أن العلامة التجارية ستنافس الهواتف ذات الأسعار المماثلة من Redmi و Poco و itel و Tecno و Infinix.

بصرف النظر عن تأكيد أن هاتف Realme القادم سيكون جهاز 4G ، فإن التقرير يذكر أنه سيوفر 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. لسوء الحظ ، لا يُعرف شيء آخر عن هذا الهاتف الغامض.

في 4 أبريل ، ستكشف Realme عن هاتف Realme C65 ، وهو هاتف ذكي يعمل بشبكة 4G ، في فيتنام. من المحتمل أن يكون الهاتف 4G الذي تبلغ تكلفته 10,000 روبية هندية والخاص بالهند هو هاتف Realme C65.

وفقًا للتقارير ، سيأتي هاتف Realme C65 بشاشة LCD عالية الدقة بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز ، ومعالج Helio G85 ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 وات. سيأتي الجهاز بكاميرا أمامية 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية 50 ميجابكسل ، والتي سيتم ربطها بمستشعر وميض.

سيعمل Realme C65 على نظام التشغيل Android 14 وسيضم مستشعر بصمة جانبي. يقال إنه يقدم ميزات أخرى مثل فتحة بطاقة microSD ومقبس سماعة رأس 3.5 مم وهيكل حاصل على تصنيف IP54. كما يقال إنه يتميز بمظهر نحيف يبلغ سمكه 7.64 مم ويزن 185 جرامًا.

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