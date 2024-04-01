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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلام إسرائيلي: على سلاح الجو التحقق من فشل أنظمة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوعين

الدفاع الجوي الإسرائيلي
الدفاع الجوي الإسرائيلي

أكد الإعلام الإسرائيلي، أنه على سلاح الجو التحقق من فشل أنظمة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوعين في اعتراض القاذفات باتجاه إيلات، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن قوات الاحتلال خلفت دمارا هائلا في مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى إحراق كافة المباني في مجمع المستشفى.

 

وقال محمود بصل، في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك صعوبة في التعامل مع الجثث تحت الأنقاض، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي جرف البنىة التحتية مع الشهداء في مجمع الشفاء الطبي.

الإعلام الإسرائيلي سلاح الجو ايلات الدفاع المدني الفلسطيني مجمع المستشفى

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