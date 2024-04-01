إعلام إسرائيلي: على سلاح الجو التحقق من فشل أنظمة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوعين

أكد الإعلام الإسرائيلي، أنه على سلاح الجو التحقق من فشل أنظمة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوعين في اعتراض القاذفات باتجاه إيلات، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن قوات الاحتلال خلفت دمارا هائلا في مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى إحراق كافة المباني في مجمع المستشفى.

وقال محمود بصل، في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك صعوبة في التعامل مع الجثث تحت الأنقاض، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي جرف البنىة التحتية مع الشهداء في مجمع الشفاء الطبي.